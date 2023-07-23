Три фронтовика-генерала с Алтаем в биографии руководили Суворовскими училищами

Спецшкольники, суворовцы, кадеты. Так в разное время называли тех, кого со школьных лет готовили к выбору профессии защитника Родины.

В год коренного военного перелома

Летом 1943 года в СССР было принято решение организовать массовое обучение детей и подростков военному делу, создав для этой цели суворовские и нахимовские училища. Автором этой идеи был известный военный теоретик, Алексей Игнатьев (генерал и в царской, и в советской армии). Свои мысли весной 1943 года он изложил в записке Иосифу Сталину «О создании кадетских корпусов». «Дважды генерал» разбирался в вопросе, ведь в 1894 году он сам окончил в Киеве Владимирский кадетский корпус.

Старый служака напомнил о довоенных спецшколах: «Принятые перед войной меры по подготовке офицеров в форме спецшкол явились первой попыткой придать воспитанию молодежи школьного возраста военный характер. Хотя короткий срок существования этих школ и не дает возможности вынести им окончательный приговор, однако, по мнению большинства высшего и старшего командного состава, это мероприятие является полумерой и не может устранить коренной недостаток среднего командного состава: отсутствие внутренней военной дисциплинированности – военной этики – и связанной с этим авторитетности в глазах младшего командного и рядового состава».

Необходимость создания новых военных средних учебных заведений бывший эмигрант еще и мотивировал оказанием «непосредственной и действенной помощи семьям павших в боях командиров, сыновьями которых должны по преимуществу комплектоваться эти школы». Игнатьев подчеркнул: «Пример отца, отдавшего жизнь за Родину, представляет уже сам по себе достаточный стимул для воспитания ребенка и юноши в духе высокого сознания воинского долга».

Хотя кадетские корпуса советское правительство под старым названием учреждать не стало, но предложения Игнатьева учло. В итоге 21 августа 1943 года было принято совместное постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), которое определило: «Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать… девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов».

За идею создания суворовских военных училищ генерал-майору Игнатьеву было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта. Но в одном он был неправ: в том, что в 1943 году закончилась история специальных военных школ. Еще и в следующем, 1944 году, на Алтае жили и учились артиллеристы из эвакуированных специальных артиллерийских школ.

Где жили спецшкольники?

С 1938 года несколько средних школ Народного комиссариата просвещения РСФСР в экспериментальном порядке приступили к обучению юношей 8–10 классов по программе специальных артиллерийских школ. За девять лет своего существования, пять из которых выпали на Великую Отечественную войну, специальные артиллерийские школы дали фронту около 12 тысяч высокообразованных офицеров – мастеров артиллерийского дела, горячих патриотов своей Родины. Многие учащиеся не вернулись с полей сражений.

В Москве, в Чертольском переулке, в октябре 1982 года был установлен памятный знак воспитанникам московских специальных артиллерийских школ, проявивших мужество и героизм в Великой Отечественной войне. А три таких бывших спецшкольника стали литераторами, отразив на страницах своих книг и жизнь Алтая военной поры.

Московский писатель и киносценарист Александр Рекемчук вспоминал: «В 1943 году, окончив в Барнауле 7 классов, я поступил в 4-ю Московскую специальную артиллерийскую школу, находившуюся в эвакуации в Бийске».

Алтай военной поры Александр Евсеевич сначала показал в фильме 1965 года «Они не пройдут», а еще через двадцать лет в книге и фильме «Нежный возраст». Его мать в первом фильме играла Инна Макарова.

А у известного журналиста-международника Василия Чичкова вышла в 1975 году детская повесть, где много страниц отведено находившемуся в Барнауле с 1941 года Лепельскому артиллерийско-минометному училищу (ЛАМУ). Повесть «Трое спешат на войну» была написана в 1969 году.

Бывший воспитанник 1-й Московской артспецшколы в 1942 году был призван в армию Томским горвоенкоматом. Почему местом обучения своих персонажей Василий Михайлович выбрал именно ЛАМУ в Барнауле, теперь уже не спросишь, т. к. писатель умер в 1985 году.

Первая, вторая и третья московские артспецшколы оказались в сибирской эвакуации в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске, четвертая – в нашем Бийске, пятая – в Ишиме, седьмая ленинградская – в райцентре Троицкое.

Земляк из Шипуново Виталий Зеленский тоже стал писателем, в 2007 году была издана и его книга «Конь Нежный: повесть о военной юности», в которой рассказано об эвакуированной в Тогул из Ленинграда 8-й Ленинградской спецартшколе.

В нынешнем Санкт-Петербурге в гимназии № 157 создан музей, где рассказано о бывших спецшкольниках. Там хранятся документы, которые рассказывают об активном участии маленьких артиллеристов в обороне Ленинграда. Несмотря на бомбежки, обстрелы, голод (их норма хлеба составляла 125 граммов) и холод, учеба в первую военную зиму продолжалась. Школьники несли патрульную службу в Смольнинском районе, круглосуточно дежурили, охраняя здание школы. Как спецшкольники стали слабеть и умирать, рассказано в книге Валентина Байкова «Память блокадного подростка». Сначала трупы увозили на Охтинское кладбище, а потом довозили только до Большеохтинского моста и оставляли у берега Невы. 8 февраля 1942 года стало первым днем эвакуации.

Виталий Зеленский от своих одноклассников узнал о долгой дороге с берегов Невы до Катуни: «В Бийске, куда прибыл поезд с ленинградцами, некоторых ребят выносили из вагонов на руках. В Тогул отправили с конным обозом. Ребята рассказывали новичкам из сибирского пополнения про Дорогу жизни, что шла по льду Ладожского озера, и про то, как их встречали на станции Жихаревка, через которую проходил железнодорожный путь на Вологду – единственный шанс выбраться из блокадного города на Большую землю».

Только в мае 1944 года было решено переместить спецартшколу из Тогула в столицу Удмуртии Ижевск. В путь отправились 239 учащихся, 45 человек командно-преподавательского состава, 8 служащих, 43 рабочих и 89 «иждивенцев» (членов семей преподавателей).

Три генерала

Три фронтовика-генерала с Алтаем в биографии стали руководить Суворовскими училищами.

Василий Болознев – участник Первой мировой войны, оказавшийся на Алтае после гражданской войны. Василий Васильевич служил в Барнауле и Змеиногорске. В 1944 году генерал-майор Болознев стал первым начальником Суворовского училища в Казани.

Дмитрий Фролов – тоже участник Первой мировой, который перешел в Красную армию в 1918 году. В 20-е годы он служил в Барнауле командиром полка. На Великой Отечественной войне Дмитрий Семёнович был тяжело ранен, занимался преподавательской работой на кафедре наземной артиллерии в академии имени Дзержинского. В июне 1945 года был назначен на должность начальника Тульского суворовского училища.

Будущий генерал-майор Василий Федотов родился Камне-на-Оби. Героем Советского Союза стал за организацию переправы для дивизии через Днепр. До 1973 года являлся начальником Московского суворовского училища. Т. е. знаменитый фильм «Офицеры» появился чуть ранее при содействии нашего земляка!

Как жители Алтайского края принимали участие в сражениях на Курской дуге

ПЛАТУНОВ Евгений