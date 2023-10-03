Трое россиян вошли в топ-20 лучших действующих хоккеистов НХЛ

Василевский, Капризов и Шестеркин вошли в топ-20 лучших действующих игроков НХЛ

Российские вратари Игорь Шестеркин и Андрей Василевский, а также форвард Кирилл Капризов вошли в топ-20 рейтинга лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network. Об этом сообщается в официальном аккаунте организации в соцсети X.

Рейтинг составляется ведущими эфира, аналитиками и экспертами. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Шестеркин занял 18-е место, представляющий «Миннесоту Уайлд» Капризов расположился на 17-й строчке, голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал 14-м.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампой», а «Чикаго Блэкхокс» — с «Питтсбург Пингвинз».

Всего следующий сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля по московскому времени. Кубок Стэнли 2023 года выиграл «Вегас».

Ранее в «Миннесоте» заявили, что Капризов становится более американизированным.

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