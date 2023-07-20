Уникальная деталь: выпускник АлтГТУ разработал перспективный экзоскелет

В разработке он использовал пружину из углеродного волокна, а не металл

Презентация разработки / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Данила Купреев, выпускник АлтГТУ направления подготовки “Материаловедение и технологии материалов” разработал пассивный экзоскелет с пластичной пружиной из углеродного волокна. Подробности сообщает пресс-служба вуза.

“Проанализировав разработки и научные статьи, я не встретил использование пружин из углепластика, обычно при изготовлении экзоскелетов используют металлические пружины”, – рассказывает Данила Купреев.

Он сообщил, что упоминания о полимерных пружинах находил в научных публикациях Volkswagen AG* для машин бренда Audi*. Там использовали стальные пружины, армированные стеклопластиком.

Идея создать пассивный экзоскелет пришла Даниле на работе. Еще во время учебы он устроился в компанию, выполняющую электромонтажные работы.

“Деятельность монтажника предполагает постоянную работу руками, поднятыми вверх, поэтому я очень уставал. Идея проекта пришла сама собой. Я смог применить свои знания, полученные в ходе обучения и упростить свою работу. Так появился экзоскелет”, – делится молодой человек.

По его словам, теперь он может работать и по 20 часов, а то и целый день. Например, стоя красить потолок и не уставать.









Данила Купреев и его работа / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Разработчик уточнил, что существующие аналоги стоят около 20 тыс. рублей. Созданный им прототип, при масштабном выпуске, обойдется всего в тысячу рублей. Снизить стоимость помогли выбранные материалы и технология изготовления.

“Данила разработал уникальную деталь, таких исследований еще не проводили. Он выбрал материалы, которые по физико-механическим свойствам не уступают более дорогим, а также усовершенствовал способ изготовления. Конечно, это только начало, есть что доработать, но это очень перспективный проект”, – рассказывает научный руководитель Данилы Сергей Морозов.

Экзоскелеты – одно из самых актуальных направлений медицины, промышленности и военной отрасли. Первые экземпляры были разработаны еще в 60-х годах прошлого века и на данный момент, одной из приоритетных задач у изготовителей стоит модернизация материалов, из которых их изготавливают.

По словам Данилы, у него уж е появилось несколько заказчиков от частных компаний.

* Volkswagen AG (“Фольксваген ЭйДжи”); Audi (“Ауди”).

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