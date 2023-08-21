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Установлено, как размер груди влияет на отношение к спорту

редактор01 mins

JPRAS Open: ученые связали размер груди с отношением к спорту и уровнем счастья

Ученые из Университета Флиндерса (Австралия) установили, что размер груди влияет на отношение женщин к физическим упражнениям. Результаты работы исследователей были представлены в журнале JPRAS Open.

Авторы провели опрос более 2 тыс. женщин. Так, женщины с большой грудью (5-й размер), как правило, реже занимаются спортом и избегают упражнений высокой интенсивности. Однако операция по уменьшению размера груди способствовало более активному участию в групповых занятиях, заявили 56 женщин, подвергнутых хирургическому вмешательству.

«Женщины, перенесшие операцию по уменьшению груди, сообщили об увеличении желания заниматься в группе, они также стали чаще посещать такие занятия. Наше исследование показало, что размер груди влияет на привычку заниматься спортом, а операция по уменьшению груди меняет ее», – заявили авторы.

В исследовании также рассматривался уровень удовлетворенности размером чашечек, который показал большую удовлетворенность собой размерами чашечек AA, A, B и C, чем DD, E, F, G и H или больше. Кроме того, удовлетворенность жизнью и счастье были в значительной степени связаны с размером бюстгальтера, причем размеры чашек больше E были связаны с низким уровнем удовлетворенности жизнью.

Ранее ученые рассказали, где живут женщины с самой большой грудью.

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