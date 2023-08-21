Установлено, как загрязнения влияют на устойчивость к паразитам

В Мэдисоне связали загрязнение с повышенным риском заражения паразитами

Ученые из Висконсинского университета (Мэдисон, США) установили, что загрязнители окружающей среды, например, дорожная соль, негативно влияют на биоразнообразие и повышают риск заражения паразитами. Об этом сообщается в статье, представленной журналом Journal of Animal Ecology.

Принято считать, что чем больше видов населяет экосистему, тем менее уязвим каждый из них перед различными паразитами. Один вид может действовать как приманка, отвлекая внимание паразитов от более восприимчивых соседей, защищая уязвимых и снижая уровень распространения паразитов.

Исследования влияния биоразнообразия на болезни дали неоднозначные результаты. Иногда сообщества с большим количеством видов имели более низкий уровень заболеваемости, но в других случаях эффект был противоположный. Авторы хотели установить, от чего это зависит.

«Мы установили, что то, защищает ли биоразнообразие от болезней, зависит от условий окружающей среды, а именно от ее загрязнения. Мы провели ряд экспериментов с головастиками – они показали, что загрязнение дорожной солью снижает общую восприимчивость к паразитам в сообществе амфибий. Дело в том, что соль повышает вероятность заражения двух из трех видов амфибий», – отметили авторы.

Ранее было установлено, как загрязнения влияют на когнитивные способности человека.

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