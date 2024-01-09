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«В 22 года я могу ослепнуть»: как живет учитель математики, у которого нашли редкую болезнь

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Жизнь Данила Фомина резко изменилась в 18 лет

«В 22 года я могу ослепнуть»: как живет учитель математики, у которого нашли редкую болезнь

Многие воспринимают инвалидность как приговор. Да и в обществе людей с тяжелыми болезнями часто списывают со счетов. Но есть те, кто хочет жить, творить и работать в любом состоянии здоровья. Наши коллеги из 72.RU познакомились с Данилом Фоминым, учителем математики из тюменской школы. У него отмирает зрительный нерв: зрение падает с пугающей скоростью. Но это не мешает Данилу ставить высокие цели в любимой профессии. Читайте его вдохновляющую историю.

«У вас что-то с глазами не так»

До 18 лет у Данила была вполне обычная жизнь: школа, друзья, семья. После окончания учебы он ожидаемо получил повестку из военкомата. Парень спокойно собрался и пошел на медицинскую комиссию. Данил — высокий стройный парень. На здоровье не жаловался, раньше даже спортом занимался. Осмотр проходил хорошо, пока молодой человек не дошел до кабинета окулиста. После этого об армии пришлось забыть.

— Врач сказал: «У вас что-то с глазами не так». А я как раз начал замечать странности… То далеко переставал видеть, то сбоку. Но как-то списывал на усталость. Меня отправили в офтальмологический диспансер на обследование. Там уже и поставили диагноз — атрофия зрительного нерва обоих глаз. Сначала эту новость сообщили моей маме. Когда она мне всё объяснила, я два дня провел в полном шоке. Это же инвалидность! Я не понимал, что делать и как жить дальше, — поделился воспоминаниями Данил Фомин.

За эти пять лет зрение упало до 40%. У Данила почти нет бокового зрения и нарушено восприятие цвета. Данилу всё кажется более темным, чем есть на самом деле. Зрение со временем будет портиться. Однажды он может ослепнуть. Но когда и как это произойдет, неизвестно.

— Лечения никакого нет. Ни таблетками, ни операцией. Можно только заменить глаз искусственным. Но это стоит пять миллионов и очень рискованно. Я не отчаиваюсь и живу дальше. Я пересмотрел много видео о моей болезни, читал статьи. Я успел окончить Курганский педагогический колледж и поступить в Шадринский педагогический университет. Путешествовал, работал, учился, пробовал себя в бизнесе. Бывает очень тяжело. Мучают головные боли, тошнота, головокружения. Но я живу дальше, развиваюсь. Я хочу людям показать, что инвалидность — это не конец жизни. Да, я, может быть, ослепну когда-нибудь. Но пока же не ослеп, — рассуждает учитель.

«В 22 года я могу ослепнуть»: как живет учитель математики, у которого нашли редкую болезнь

«Телефон и навигаторы — это мои друзья»

Данил работает учителем три года. Первый опыт он получил в качестве педагога-организатора и учителя музыки. Потом он поехал попытать счастье в Челябинке, но ему пришлось вернуться. Зрение резко ухудшилось — было страшно жить в большом городе совсем одному. Сейчас Данил переехал к родителям и работает в тюменской школе.

— Я и не думал, что меня возьмут с моим заболеванием. Я был готов к тому, что мне откажут. Но ко мне отнеслись с теплотой и заботой. Коллеги в меня верят, очень помогают. Я безмерно благодарен. И ученики о моих проблемах со зрением знают. Я не стесняюсь говорить, если что-то не вижу. Например, если ученик что-то решает на доске, то могу попросить прочитать вслух. Иногда спрашивали: «Данил Андреевич, что с вами?» Я спокойно объяснял. Но некоторые и не догадываются, что у меня проблемы со зрением, ведь очки я ношу редко. От них болит голова и тошнит. Если я проведу в них весь день, то потом ехать домой смогу только на такси. Будет временное, но сильное ухудшение зрения. И так, когда я хожу по городу, то порой теряюсь. Телефон и навигаторы — это мои друзья, — рассказал Данил.

«В 22 года я могу ослепнуть»: как живет учитель математики, у которого нашли редкую болезнь

Многие родственники Данила работали в школе: кто-то учителем, кто-то поваром. Эта сфера ему очень близка. Посвятить себя детям он решил еще в девятом классе. И это оказалось правильным даже в контексте болезни.

— На этой работе я отдыхаю глазами. Я в основном рассказываю и показываю. За компьютером много сидеть не надо. Единственный дискомфорт доставляет проверка тетрадей. Бывает больно глазам, — объяснил учитель. — Я веду математику у пятых классов. У меня есть свой класс — 5 «О»! Дети очень активные, общительные, эмоциональные. Есть те, кто хочет слушать, есть те, кто нет. Это нормально. Но дети все хорошие. Мне с ними спокойно.

«В 22 года я могу ослепнуть»

Своих детей у Данила пока нет, как и жены. Не все девушки готовы к печальному развитию событий. Из-за ухудшения здоровья у учителя осталось очень мало друзей, многие прекратили общение. Некоторые даже говорили, что боятся. Чего именно, объяснить не смогли. Поэтому всё свое время Данил посвящает школе и семье. У него есть любимые племянницы, сестра, родители. Данил очень скучает по своему брату-двойняшке. Мальчик погиб в 10 лет — его сбила машина. Свои маленькие победы Данил посвящает в том числе и ему.

— Я хочу, чтобы люди с инвалидностью не закрывались дома и не стеснялись себя. Нужно учиться, выходить на работу. Кто как может. Мне кажется, что молодые люди в целом стали пассивнее. Даже не только те, у кого есть инвалидность. Заболели — и всё: никуда не пойду и ничего делать не буду. Не могу сказать, что я не был расстроен тем, что в 22 года я могу ослепнуть. Но я иду к своим целям дальше. Что бы ни было дальше, у меня за плечами остается опыт, прекрасные воспоминания. Дети будут помнить, что был у них такой Данил Андреевич, хороший добрый учитель, — улыбается Данил Фомин.

«В 22 года я могу ослепнуть»: как живет учитель математики, у которого нашли редкую болезнь

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