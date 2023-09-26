В Алтайском государственном педагогическом университете обучат 500 советников директоров по воспитанию из четырех регионов России

В Алтайском государственном педагогическом университете стартовал первый поток курсов повышения квалификации для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями по программе проекта «Навигаторы детства». 250 советников из Томской, Омской и Свердловской областей пройдут образовательную программу, чтобы обогатить свои профессиональные компетенции новыми методиками и лучшими воспитательными практиками.

Первый поток завершит обучение 29 сентября. С 9 октября стартует второй поток курсов. Всего в старейшем вузе Алтайского края повысят квалификацию 500 советников директоров по воспитанию Томской, Омской, Свердловской областей и Республики Башкортостан .

Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко отметила: «Алтайский педагогический университет является центром подготовки кадров в области образования и воспитания в Алтайском крае. Свои лучшие практики мы транслируем не только на региональном уровне, но и в образовательные организации России и за рубежом, в частности активно сотрудничаем с российско-таджикскими школами. Обучение советников по воспитанию для нас задача ответственная, но посильная. Наши преподаватели поделятся с коллегами из регионов новейшими технологиями и собственным опытом успешной работы с детьми и молодежью».

В Алтайском государственном педагогическом университете подготовили для советников насыщенную программу. Знаниями и опытом поделятся преподаватели вузов, эксперты Росдетцентра, Российского движения детей и молодежи «Движение первых», Российского общества «Знание» и компании «Диалог». Занятия пройдут в формате лекций, семинаров, открытых обсуждений. Спикерами от Алтайского педагогического университета выступят преподаватели вуза, прошедшие в марте очное обучение в Международном детском центре «Артек». Они познакомят советников с вопросами проектирования воспитательной среды, организации и развития детского самоуправления, применения игровых технологий, мониторинга воспитательной среды, реализации направлений и форм взаимодействия с родителями обучающихся. Для участников курсов подготовили культурно-просветительскую программу, в которую войдет обзорная экскурсия по Барнаулу, посещение спектакля в Молодежном театре Алтая имени Валерия Золотухина, знакомство с воспитательным потенциалом музеев на примере школьного музея Налобихи и мемориального музея имени Германа Титова в селе Полковниково. Советники примут участие в возложении цветов к Мемориалу Славы и встретятся с представителями волонтерского объединения Алтайского края «Vесточка из дома».

«В рамках образовательной программы советники получат всесторонние навыки взаимодействия с детским коллективом. Программа предусматривает выезды в школы Барнаула для ознакомления с лучшими воспитательными практиками», – отметила проректор по воспитательной работе и молодежной политике АлтГПУ Юлия Мельникова .

Обучение советников директоров по воспитанию на базе Алтайского государственного педагогического университета – часть большой программы Министерства просвещения РФ по повышению квалификации, которая реализуется в Год педагога и наставника по всей стране, подчеркнули в Министерстве образования и науки региона .

Фото: Алтайский государственный педагогический университет