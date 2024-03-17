В Алтайском крае отремонтируют школу искусств по нацпроекту «Культура»

В селе Троицкое собираются ремонтировать школу искусств. На эти цели выделено более 40 млн рублей, сообщает «Катунь 24».
Пианино.
В школе искусств планируют заменить деревянные полы, окна, все коммуникационные системы, фасад, отмостку и ряд других элементов строения.
Завершение ремонта планируется на ноябрь 2024 года.
В школе искусств Троицкого района трудится 16 преподавателей. Музыкальное, хореографическое, художественное и театральное мастерство в стенах школы постигает 250 учеников.
Ранее сообщалось, что в России появится государственная система оценки качества образования.
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Взято отсюда
18.03.2024