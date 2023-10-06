Документы об успешном окончании обучения вручил губернатор Виктор Томенко.

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В рамках программы обучения рассматривают оптимизацию производственных процессов, современные подходы цифрового производства и другие темы.

«Не ожидала, что она будет настолько полезной. Модули были, действительно, очень актуальные. Это средства автоматизации производства, внедрение бережливого производства. Системы управления персоналом. Это всё то, чем мы занимаемся каждый день, но гораздо глубже и с учётом влияния времени», — рассказала начальник бюро отдела главного технолога Барнаульского завода механических прессов Евгения Клыгина.

Программа работает с 2021 года и финансируется из средств краевого бюджета. Главная задача – повысить качество подготовки специалистов инженерно-технического профиля и как следствие, эффективность производства. Выпускников очередного потока поздравил Губернатор Виктор Томенко.

«Я ещё раз от всей души поздравляю вас с завершением этого этапа вашего профессионального роста, вашей подготовки. Уверен, что это отличный собственный ваш капитал, который позволит вам решать и свои задачи, и задачи того дела, которому вы посвятили свою жизнь. Задачи своих предприятий и организаций», — поделился губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Всего с начала реализации программы поступили заявки от предприятий на обучение 527 человек, при квоте 60 слушателей в год. За три года обучение прошел 191 сотрудник. Больше всего среди них жителей крупных городов края: Барнаула, Бийска и Рубцовска, где развито промпроизводство.

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