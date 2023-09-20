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В АлтГУ стартовал уникальный курс «Японский язык»: занятие проводит преподаватель из Японии Эйтаро Хираи - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

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В АлтГУ стартовал уникальный курс «Японский язык»: занятие проводит преподаватель из Японии Эйтаро Хираи

ГОРНЯК2201 mins

Кафедра востоковедения АлтГУ расширяет партнерство с университетами Азии в области преподавания восточных языков.

    • С 18 сентября на кафедре востоковедения Алтайского государственного университета началась реализация курса «Японский язык» у студентов направления подготовки «Зарубежное регионоведение». Курс читает преподаватель из Японии Эйтаро Хираи . Господин Хираи – выпускник престижного частного университета Японии – Васэда (Токио).

    Являясь опытным преподавателем японского языка, он в совершенстве владеет русским. На протяжении нескольких лет Эйтаро Хираи работал в университетах Нижнего Новгорода, так же он член общества «Россия-Япония». Онлайн-уроки с носителем языка будут проходить в течение всего семестра на российской платформе Webinar.

    «Для студентов кафедры востоковедения это уникальная возможность познакомиться с одним из самых сложных и интересных языков, а для кафедры востоковедения – очередной большой шаг к развитию международных академических отношений в нашем регионе» – рассказывает заведующая кафедрой востоковедения АлтГУ Юлия Лысенко .

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