В Барнауле появился третий мультибалльник по ЕГЭ
Иван Дубровин – выпускник лицея № 112
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Выпускник барнаульского лицея № 112 Иван Дубровин сдал ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам – русскому языку и информатике.
Как сообщили в мэрии, Иван – третий мультибалльник в городе. Аналогичные результаты также показали Владимир Русалеев из лицея № 112 и Андрей Седов из школы № 127.
Всего в Барнауле 28 выпускников показали 31 стобалльный результат ЕГЭ.
Ранее десятиклассница рассказала, как досрочно сдала ЕГЭ почти на “сотку”.