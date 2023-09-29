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В Барнауле для образовательных организаций прошла конференция по закупкам

редактор ГОРНЯК2201 минуты

27 сентября в администрации города прошла конференция «Закупки по Закону о контрактной системе № 44-ФЗ: последние изменения и актуальная практика проведения». В конференции приняли участие 108 человек из подведомственных комитету по образованию города Барнаула учреждений. В качестве докладчиков на конференции выступили преподаватели института Наталья Сафронова и Сергей Хлесткий, а также специалисты ЭП РТС-Тендер и МКУ “Центр муниципального заказа города Барнаула“. На семинаре были рассмотрены новые изменения в законодательстве о контрактной системе, а также изменения в национальном режиме; типовые ошибки, совершаемые участниками закупок, и способы их минимизации; Порядок работы в АИС «Управление закупками города Барнаула»; особенности проведения закупок продуктов питания, строительных работ и благоустройства. Участникам семинара даны ответы на все их вопросы. Организаторами мероприятия выступили – Администрация города Барнаула, Комитет по образованию города Барнаула, МКУ “Центр муниципального заказа города Барнаула” совместно с ЭП “РТС-Тендер”.

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