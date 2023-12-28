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В Барнауле на площади Сахарова приступают к строительству новогоднего городка

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В Барнауле на площади Сахарова приступают к строительству новогоднего городка

В Барнауле на площади Сахарова приступают к строительству новогоднего городка

В Барнауле на площади Сахарова приступают к строительству новогоднего городка

В Барнауле на площади Сахарова приступают к строительству новогоднего городка

С сегодняшнего дня в Барнауле перекрыто движение по проспекту Социалистическому: от улицы Мерзликина до улицы Молодежной. Это необходимо для строительства и оформления новогоднего городка. 

В настоящее время служба МБУ «Автодорстрой» завозит элементы ели, которую установят на главной новогодней площадке города. Завтра планируется начать ее сборку.

Также сотрудники МБУ «Барнаулгорсвет» с 6 декабря приступят к иллюминационному украшению праздничной площадки. Световое оформление будет выполнено в традиционном стиле. На новогодней ели и по периметру площади Сахарова появятся гирлянды, рабочие смонтируют 8 перетяжек через проспект Социалистический, предусмотрена подсветка ледяных фигур и ледяного городка. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Молодежной установят световой фонтан.

Все работы по оформлению новогоднего города будут завершены до 29 декабря.

Кроме того, с 5 декабря по 21 января ограничат движение по площади, расположенной перед зданием по адресу: ул.Германа Титова, 9. Здесь будет снежный городок Октябрьского района.

С 25 декабря по 16 января 2024 года перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул.Чайковского, 21) – новогодней площадке Центрального района.

Откроют движение на площади Сахарова после празднования Нового года и Рождества – до конца дня 15 января.

Взято отсюда

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