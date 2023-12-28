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В Барнауле открылся новый детский сад на 330 мест — в него уже образовалась очередь

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В нем есть даже специальный кабинет для занятия робототехникой

В Барнауле открылся новый детский сад на 330 мест — в него уже образовалась очередь

Сегодня, 22 ноября, в Индустриальном районе Барнаула открылся новый детский садик на 330 мест. В помещении предусмотрены отдельные кабинеты для рукоделия, робототехники, шахмат и учебы. Детский сад полностью укомплектован — и в него уже образовалась очередь, пишет «Катунь 24».

Детский сад рассчитан на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет — всего создано 14 групп. В него уже ходят малыши со всего Барнаула. На строительство и обустройство понадобился один год.

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28.12.2023

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