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Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле пропал 13-летний школьник в белых кроссовках и черной шапке

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Горохов Александр Сергеевич 2010 года рождения ушел из дома накануне. На данный момент его месторасположение неизвестно. Об этом сообщает “ЛизаАлерт”.

В Барнауле пропал 13-летний школьник в белых кроссовках и черной шапке

Пропал человек.

Приметы

Рост 177 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие.

Одежда

Черно-белая куртка, черные штаны, черная шапка, белые кроссовки.

В Барнауле пропал 13-летний школьник в белых кроссовках и черной шапке

В Барнауле пропал 13-летний школьник в белых кроссовках и черной шапке.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пропал 9-летний мальчик в черной куртке.

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Взято отсюда
11.03.2024

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