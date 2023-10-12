Мероприятие организовали в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Источник фото: Катунь 24

Владимир Борисович — автор многих творческих идей, инициатор издательского проекта «Библиотека «Писатели Алтая»», ежегодных литературных чтений и премий, поэтических конкурсов. В 2008-м он погиб в автокатастрофе на железнодорожном переезде в районе Черницкого кладбища — легковой автомобиль «Honda» столкнулся с поездом. Трагедия произошла за четыре дня до 70-летия писателя.

«Запомнился, как очень доброжелательный человек, центр притяжения любого коллектива. Там, где появлялся Владимир Борисович там звучала шутка смех, оживление. Потому что это был человек-мотор, человек-двигатель», — поделился член Союза писателей России, лауреат краевой литературной премии им. Владимира Свинцова Владимир Чикильдик.

В мероприятии приняли участие друзья и родственники Владимира Свинцова, его коллеги по творческому цеху.

«Его все называли «наш Борисыч». А запомнился разным: я видел его сильно расстроенным, когда он жаловался, что что-то не получается, был светящимся, радостным, опять это было связано с тем. что поработал ночью, приехал утром и продолжает этот воз везти. Чрезвычайным магнетизмом обладал этот человек, вот это, наверное, было его доминантой», — рассказал член Союза писателей России Сергей Бузмаков.

На выставке из фондов музея можно было увидеть редкие книги, рукописи, фотографии, личные вещи писателя.

горняк



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