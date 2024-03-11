В Барнауле выбирают название парку за «Лесной сказкой»

Парк рядом с Александро-Невским собором начнут благоустраивать в 2024 году. На данный момент ему выбирают название. Об этом сообщает Park_Lenina22.

В Барнауле выбирают название новому парку, который начнут благоустраивать в текущем году.

Отмечается, что участки образуют единый парк больше 18 га с единым проектом.

Сейчас парку выбирают название путем голосования.

Первое предложение, назвать парк именем Ленина.

Второе — парк Невский, так как рядом находится Александро-Невский собор и жилой квартал “Невский”.

Горожане могут предложить свои варианты. Проголосовать за название можно тут.

Ранее сообщалось, что более 132 млн рублей могут направить на благоустройство парка «Юбилейный» в Барнауле.

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Взято отсюда

11.03.2024