Как совместить обязательную программу с лёгкостью подачи информации, знает учитель краевого педагогического лицея Ирина Ильина.

Физику как школьную дисциплину можно и нужно рассматривать совместно с историей и мировой художественной культурой. На уроках физики дети должны наблюдать, удивляться, предполагать, выдвигать гипотезы, искать подтверждения этим гипотезам или опровергать их. Только тогда школьники будут понимать взаимосвязи между разными процессами. Именно этим пояснением и занимается физика, а не заучиванием формул, в которых эти взаимосвязи уже выведены.

Ася Майорова

Горняк22



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