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В барнаульской музыкальной школе появятся новые инструменты

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В 2024 году Барнаул получит субсидию на поддержку и развитие сферы культуры. Об этом сообщает администрация города.

В барнаульской музыкальной школе появятся новые инструменты

Пианино.

Известно, что размер субсидии – 17 млн рублей.

Большую часть средств между собой разделят несколько культурных школ: Детская музыкальная школа №1 им. А К. Глазунова, Детская школа искусств № 3, Детская музыкальная школа №5 и Детская школа искусств №8.

В школах появятся новые рояли, пианино, виолончели, скрипки, аккордеоны, баяны, а также современные учебные материалы.

Остальные деньги пойдут на техническое оснащение музея «Город».

Ранее сообщалось, что глава сибирского региона пообещал выплатить абитуриентам 120 тыс. рублей за поступление в вуз.

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Взято отсюда
29.02.2024

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