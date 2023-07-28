В детских оздоровительных лагерях Центра «Каникулы» проводится «Лето Безопасности»

Это комплексное мероприятие, в рамках которого сотрудники ГИБДД напоминают юным отдыхающим в привычной для них форме о правилах безопасности на дороге.

Накануне такие мероприятия прошли в лагерях «Медвежонок», «Кристалл», «Дружных». Сотрудники ГИБДД совместно с представителями Алтайского краевого дворца творчества и молодежи организовали для детей кинолекторий и велоэстафету. Ребята покатались на велотрайке, посмотрели фильм о правилах безопасности на дороге, а при помощи макета автогородка, имитирующего реальные дорожные условия, смогли попробовать себя в роли водителей автомобилей.

Важно, чтобы правильное поведение на улице, особенно на дорогах, стало у детей нормой.