В МИД Эстонии заявили, что спикер конгресса США не повлияет на поддержку Киева

Канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов считает, что поддержка Украины будет продолжена после избрания нового спикера палаты представителей США Майка Джонсона. Об этом сообщает ERR.

«Будущее покажет, будет ли оказываться поддержка Украине… Я считаю, что США и с новым спикером продолжат поддерживать Украину», — заявил Всевиов.

Он напомнил, что Соединенные Штаты ранее подтвердили свою приверженность поддержке Киева.

«Есть надежда, что палата представителей теперь [после выбора спикера] сможет приступить к рассмотрению пакета помощи Украине, представленного президентом Джо Байденом», — подчеркнул представитель МИД.

Ранее октября шведский телеканал SVT сообщал, что избрание Джонсона на должность спикера палаты представителей США стало тревожным сигналом для Украины.

До этого политолог-американист Владимир Васильев заявлял, что новый спикер палаты представителей конгресса США создаст проблемы для дальнейшей поддержки Киева. Он отметил, что Джонсон вряд ли будет заигрывать с выстраиванием двухпартийного консенсуса, поскольку это может стоить ему дальнейшей карьеры.

Ранее политик объяснил, почему Израиль для США важнее Украины.

новости Локтевский



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