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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве ожидается первый «настоящий снег»

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Вильфанд: cнег начнется в Москве в четверг вечером и будет идти до конца недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег в столице начнется в четверг, 26 октября, вечером и будет идти до конца недели. Об этом сообщает ТАСС.

«К вечеру четверга начнутся небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а в пятницу днем они станут уже заметными», — рассказал меторолог.

По его словам, в выходные будет сформирован временный снежный покров.

«Все-таки это уже настоящий снег — тот, который долетает до земли и формирует снежных покров», — подчеркнул он.

Синоптик Александр Шувалов ранее заявил, что рабочая неделя в Москве закончится приходом настоящей зимы. В пятницу в столице начнется снегопад, к концу недели город укроют десятисантиметровые сугробы, ожидаются морозы.

По прогнозу центра погоды «Фобос» в среду, 25 октября, в московском регионе ожидается погода как метеорологической зимой, а теплая погода в столицу не вернется до мая.

Ранее Москва попала в центр циклона.

новости Алтайский

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