В Институте гуманитарных наук АлтГУ дали старт Галереи родительской славы

Институт гуманитарных наук выступил в качестве основателя новой традиции Алтайского государственного университета, открыв в 2023 году Галерею родительской славы.

В основе этого начинания – чествование родителей лучших студентов института, добившихся за время учебы в ИГН особых успехов в учебной, научной, общественной жизни вуза, ставших победителями престижных краевых, всероссийских и международных конкурсов, принимавших участие в знаковых форумах и проектах.

«В 2023 году Институт гуманитарных наук выпускает около 700 студентов, из них 459 бакалавров и 202 магистра. Из такого большого количества прекрасной и успешной молодежи, конечно же, было сложно выбирать. Но на каждой кафедре нашего института в ходе коллегиального обсуждения, в котором участвовали заведующие кафедр, руководители образовательных программ, научные руководители, были определены имена самых талантливых и креативных студентов, лучших из лучших, чьих родителей и было решено пригласить на торжественную встречу с руководством и профессорско-преподавательским составом ИГН, – пояснила директор ИГН АлтГУ, доктор искусствоведения, профессор Лариса Нехвядович. – В этом году Институт гуманитарных наук приступил к формированию новой университетской традиции. Мы открываем Галерею родительской славы ИГН. Безусловно, наши преподаватели дали студентам необходимый багаж знаний, умений, профессиональных компетенций, но такие качества, как ответственность, самодостаточность, усердие, способность принимать и решать сложные порой задачи, им привили, конечно же, их мамы и папы. И сегодняшние достижения наших лучших студентов – это во многом заслуга именно родителей, которые поддержали их в период принятия решения о поступлении в институт, помогали им на протяжении всей учебы и сегодня заслуживают отдельного внимания и слов благодарности».

Чествованию родителей лучших выпускников ИГН было посвящено торжественное мероприятие, состоявшееся в зале Ученого совета АлтГУ в преддверии вручения дипломов всем студентам Института.

Отдельные благодарности, цветы, добрые слова и напутствия – все в этот день предназначалось именно родителям.

Кстати, Галерея родительской славы ИГН со временем будет сформирована в отдельную Почетную книгу, где будут указаны не только имена и фамилии родителей, их фотографии, но и останутся их слова благодарности Институту гуманитарных наук за особый вклад в профессиональную подготовку и личностный рост их детей.

Итак, первыми в Галерею родительской славы АлтГУ вошли:

Наргиса Мухамаджоновна и Расул Зиёиддинович Абдулхаевы – родители Беназир Абдулхаевой (направление Лингвистика); Наталья Владимировна Гладкова и Андрей Юрьевич Ахмедов – родители Ангелины Ахмедовой (Конфликтология); Ирина Владимировна и Сергей Анатольевич Зубаревы – родители Дарьи Зубаревой (Музыкально-инструментальное искусство); Елена Александровна и Андрей Николаевич Савочкины – родители Ангелины Савочкиной (Искусство костюма и текстиля); Инна Владимировна Черданцева и Евгений Геннадьевич Хорошавин – родители Александра Хорошавина (Философия); Багаюлова Лариса Ивановна и Александр Николаевич Багаюловы – родители Вероники Багаюловой (Социальная работа); Елена Сергеевна и Владимир Николаевич Теплюк – родители Олеси Теплюк (Регионоведение России); Юлия Александровна и Алексей Владимирович Казаковцевы – родители Светланы Казаковцевой (Журналистика); Елена Михайловна и Борис Михайлович Маликовы – родители Анны Маликовой (Филология); Ласкин Ольга Владимировна и Олег Николаевич Ласкины – родители Егора Ласкина (Реклама и связи с общественностью); Елена Алексеевна и Андрей Владимирович Махрины – родители Ирины Махриной (Медиакоммуникации); Ольга Николаевна и Андрей Васильевич Сурадеевы – родители Анжелы Сурадеевой (Медиакоммуникации); Марина Владимировна и Эдуард Алексеевич Павловы – родители Екатерины Павловой (Психология); Людмила Александровна и Дмитрий Валерьевич Скулкины – родители Дениса Скулкина (Прикладная информатика в дизайне): Анна Владимировна и Александр Афанасьевич Хожаевы – родители Маргариты Хожаевой (Медиакоммуникации); Пажоукэ Туэрсюнь – папа Илинужэ Пажоукэ (направление Филология. Язык в поликультурном пространстве (магистратура)).

Фото: Алтайский государственный университет

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