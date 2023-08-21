В Китае арестовал американского шпиона

SCMP: в Китае арестовали второго за месяц предполагаемого шпиона ЦРУ США

Министерство национальной безопасности Китая арестовало 39-летнего госслужащего по подозрению в работе на Центральное разведывательное управление США. Об этом со ссылкой на заявление ведомства в WeChat сообщает South China Morning Post.

По данным издания, это уже второй арест предполагаемого шпиона Вашингтона за месяц.

Согласно заявлению Министерства нацбезопасности КНР, задержанного зовут Хао, при этом не известно, мужчина это или женщина.

Власти утверждают, что Хао был завербован ЦРУ США, когда подавал на американскую визу во время обучения в Японии. Тогда же он познакомился с неким Тедом, американским гражданином США, и гражданином КНР Ли Цзюнем, который уже работал на ЦРУ. Вместе они убедили Хао работать на Вашингтон.

Китайские власти считают, что Хао начал свою шпионскую деятельность по возвращении в Китай, когда нашел работу в одном из министерств страны. Подозреваемый якобы несколько раз встречался с представителями американской разведки в Китае, чтобы передать им собранные данные и получить денежное вознаграждение.

10 августа Министерство национальной безопасности объявило об аресте 52-летнего сотрудника государственного оборонно-промышленного предприятия Китая, подозреваемого в работе на ЦРУ.

В июле издание TechRadar сообщало, что специалисты по информационной безопасности из компании Pradeo обнаружили в Google Play по меньшей мере два приложения, которые собирали пользовательские данные и отправляли их на серверы неизвестных организаций в Китае.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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