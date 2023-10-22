В МИД рассказали о посещении европейцами России и предоставлении льгот

В МИД заявили, что Москва частично сохраняет льготы для посещения европейцами РФ

Москва частично продолжает сохранять льготы для посещения европейцами РФ, рассказал директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Алексей Климов. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре прошлого года Европейский cоюз, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария приняли решение о приостановке соглашений с РФ о взаимных визовых упрощениях.

Как добавил Климов, российским дипведомством подготовлен законопроект, предусматривающий повышение визовых сборов и отмену льгот. Однако в МИД РФ уточнили, что отмена льгот затрагивает не все категории граждан.

«Вместе с тем в целях поддержания контактов с гражданами стран Европы был одобрен подход, согласно которому российская сторона продолжит — в отличие от европейцев — частично придерживаться положений упомянутых визовых соглашений…» — пояснил российский дипломат.

Предполагается, что льготные условия сохранятся в отношении предпринимателей, лиц, участвующих в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам и ряду других европейских граждан.

Также Климов заверил, что в настоящий момент Россия открыта и гостеприимна для европейцев.

До этого в МИД заявили, что в Европе вырос спрос на визы в Россию.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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