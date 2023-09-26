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В ноябре в Москве пройдет Международная выставка-форум «Россия»

ГОРНЯК2201 минуты

С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве пройдет Международная выставка-форум «Россия» (далее – Выставка).

Участниками Международной выставки-форума «Россия» станут все субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, корпорации и делегации зарубежных государств.

Выставка проводится в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, а также положительного опыта развития регионов страны.

На весь период проведения Выставки запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы. Выставка станет площадкой крупнейших мероприятий страны».

Автономная некоммерческая организация «Дирекция Выставки Достижений «Россия» (далее – АНО «ДВД «Россия») рассчитывает на сотрудничество и соавторство с экспонентами, партнерами и участниками в части сохранения и защиты целостности, единой графической, цветовой, философской системы проекта.

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