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В Рособрнадзоре ответили на призыв отменить ЕГЭ

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Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ является объективным экзаменом. Об этом сообщает РИА Новости.

В Рособрнадзоре ответили на призыв отменить ЕГЭ

ЕГЭ.

Музаев подчеркнул, что даже эксперты не делают замечаний на счет экзамена. При этом те, кто просит его отменить, не предлагают никакой альтернативы.

Напомним, что отменить ЕГЭ просят еще с начала его введения. Однако с 2013-2014 года не зафиксировали ни одной утечки, а контроль за проведением экзамена с каждым годом усиливается.

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Взято отсюда
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