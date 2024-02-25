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В России появится государственная система оценки качества образования

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Систему планируют ввести в РФ с сентября 2024 года.

В России появится государственная система оценки качества образования

Образование в школах.

“Катунь 24” сообщает, что система оценки качества образования начнёт функционировать по всей стране в новом учебном году.

Система будет основываться на выявлении, сохранении и совершенствовании методов организации эффективного оценочного процесса и разработке методических рекомендаций для педагогов, методистов и чиновников в сфере образования.

В правительстве также отметили, что постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”, принятых в 2023 году и повысивших статус ведомственной системы оценки качества образования до государственной информационной системы.

Ранее сообщалось, когда у школьников начнутся весенние каникулы.

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Взято отсюда
25.02.2024

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