Подробнее о погоде в Горняке на 2 недели
https://world-weather.ru/pogoda/russia/samara/

В Рубцовске создали детский технопарк за 21 миллион рублей - ГОРНЯК22
20.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Здоровье
В Борзовой Заимке водитель насмерть сбил семилетнюю девочку и сбежал. Фото и видео. Мужчина задержан.
Новости Алтай
Новый гимн Рубцовска прозвучал на сцене Драмтеатра. 
Новости Алтай
СВО
Барнаулец пытался отравить мобилизованных
Новости Горняк
Курятина в Алтайском крае бешено подорожала и становится дефицитом
Здоровье
Новости Алтай
Алтайский край, возглавлявший рейтинг по ожирению, оказался в лидерах по ЗОЖ
Бизнес
Новости Горняк
В Алтайском крае вынесен приговор за пособничество в контрабанде леса

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье164 News
Новости Алтай988 News
Новости Горняк219 News
Образование130 News
Общество278 News
Объявления78 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!
объявления

В Рубцовске создали детский технопарк за 21 миллион рублей

ГОРНЯК2201 mins

Еще один детский технопарк «Кванториум» появился в Алтайском крае. Его открыли в Рубцовске на базе лицея № 6.

В Минобразования и науки региона отмечают, что для технопарка приобрели современное оборудование на сумму свыше 21 миллиона рублей. Оно поможет в реализации программ по биологии, химии и физики. В частности, это: цифровые лаборатории по нейротехнологии, цифровые микроскопы, лабораторные комплексы для изучения робототехники, 3D-моделирования и промышленного дизайна, роботы и робототехнические наборы, наборы для прототипирования. Изучать дополнительные образовательные программы в центре смогут все дети Рубцовска.

Добавим, что в рамках нацпроекта «Образование» в Алтайском крае уже функционируют два детских и два мобильных технопарка «Кванториум» в Барнауле и Бийске, школьный кванториум в Новоалтайске, три мини-технопарка в Камне-на-Оби, Рубцовске и Змеиногорске.

Ремонт и не только: как меняются алтайские школы после модернизации

>

Добавить комментарий

Похожие новости