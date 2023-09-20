В Рубцовске создали детский технопарк за 21 миллион рублей - ГОРНЯК22

Еще один детский технопарк «Кванториум» появился в Алтайском крае. Его открыли в Рубцовске на базе лицея № 6.

В Минобразования и науки региона отмечают, что для технопарка приобрели современное оборудование на сумму свыше 21 миллиона рублей. Оно поможет в реализации программ по биологии, химии и физики. В частности, это: цифровые лаборатории по нейротехнологии, цифровые микроскопы, лабораторные комплексы для изучения робототехники, 3D-моделирования и промышленного дизайна, роботы и робототехнические наборы, наборы для прототипирования. Изучать дополнительные образовательные программы в центре смогут все дети Рубцовска.

Добавим, что в рамках нацпроекта «Образование» в Алтайском крае уже функционируют два детских и два мобильных технопарка «Кванториум» в Барнауле и Бийске, школьный кванториум в Новоалтайске, три мини-технопарка в Камне-на-Оби, Рубцовске и Змеиногорске.

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