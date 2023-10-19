20.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Спорт
Барнаульская боксерша Анастасия Грибанова стала победительницей на Всероссийских соревнованиях в Москве
Политика
В АКЗС прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2024 год и ближайшую трёхлетку
Образование
В Шипуновском районе администрация не принимает здание, которое жители приспособили под школу
Здоровье
Быть хорошим наставником – значит суметь стать примером для своих учеников
Здоровье
В филиале барнаульской поликлиники №1 продолжаются аварийно-восстановительные работы
Здоровье
В Алтайском крае открылись два важных медицинских объекта

Коллекция категорий

Бизнес207 Новости
Здоровье471 Новости
Новости Алтай2104 Новости
Новости Горняк234 Новости
Образование241 Новости
Общество480 Новости
Объявления82 Новости
Политика453 Новости
Спорт266 Новости
Платим за интересные новости!

В Шипуновском районе администрация не принимает здание, которое жители приспособили под школу

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В небольшом селе Быково Шипуновского района жители самостоятельно подготовили место для школьного обучения.

Их сельская школа пока закрыта и ожидает ремонта. Однако районный комитет по образованию не спешит давать разрешение на возобновление учебы. Мамы, бабушки, учителя – на крыльце будущей школы, они в это верят. Здание принадлежит СПК Быковский – местный фермер поддержал родителей, когда закрыли из-за аварийного состоянию их школу. И разрешил сделать временную в этом здании, чтобы дети учились в родном селе. Здание уже выглядит как настоящая школа, выполнили практически все требования СанПиНов. Раздельные туалеты, горячая вода, пожарная лестница, кабинеты для всех классов, а учиться здесь будет 49 человек. Несмотря на все усилия, новое здание 3 октября комиссия не приняла. По ее мнению, многое нужно доделать. Например, отдельный туалет и для персонала, обустроить кабинет труда для мальчиков, поставить там станки. Еще кабинет информатики и спортзал. Такое предвзятое отношение от комитета по образованию района чувствуют все. Началось это весной, когда родители и учителя разместили в интернете видеообращение с просьбой о помощи. Их детей определили к новым учителям, а быковских педагогов оставили не у дел. Добились своего – учителей вернули. Но осадочек, видимо, в комитете по образованию остался. Внеплановых проверок педагоги с весны насчитали уже семь. Родители хотят, чтобы дети учились рядом с домом, потому что дорогу зимой, говорят, часто заметает, переживают. 3 ноября снова ждут комиссию, примут ли в этот раз их временную школу. Приспособленное здание послужит им школой всего один учебный год. Глобально все ждут ремонт в основной школе.

Елена Тарасова

горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости