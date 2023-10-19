В Шипуновском районе администрация не принимает здание, которое жители приспособили под школу

В небольшом селе Быково Шипуновского района жители самостоятельно подготовили место для школьного обучения.

Их сельская школа пока закрыта и ожидает ремонта. Однако районный комитет по образованию не спешит давать разрешение на возобновление учебы. Мамы, бабушки, учителя – на крыльце будущей школы, они в это верят. Здание принадлежит СПК Быковский – местный фермер поддержал родителей, когда закрыли из-за аварийного состоянию их школу. И разрешил сделать временную в этом здании, чтобы дети учились в родном селе. Здание уже выглядит как настоящая школа, выполнили практически все требования СанПиНов. Раздельные туалеты, горячая вода, пожарная лестница, кабинеты для всех классов, а учиться здесь будет 49 человек. Несмотря на все усилия, новое здание 3 октября комиссия не приняла. По ее мнению, многое нужно доделать. Например, отдельный туалет и для персонала, обустроить кабинет труда для мальчиков, поставить там станки. Еще кабинет информатики и спортзал. Такое предвзятое отношение от комитета по образованию района чувствуют все. Началось это весной, когда родители и учителя разместили в интернете видеообращение с просьбой о помощи. Их детей определили к новым учителям, а быковских педагогов оставили не у дел. Добились своего – учителей вернули. Но осадочек, видимо, в комитете по образованию остался. Внеплановых проверок педагоги с весны насчитали уже семь. Родители хотят, чтобы дети учились рядом с домом, потому что дорогу зимой, говорят, часто заметает, переживают. 3 ноября снова ждут комиссию, примут ли в этот раз их временную школу. Приспособленное здание послужит им школой всего один учебный год. Глобально все ждут ремонт в основной школе.

Елена Тарасова

горняк



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