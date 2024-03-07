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В Сибири родители обвинили школьника в увольнении учительницы

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В Новосибирске родители обвинили третьеклассника в увольнении учительницы. Об этом пишет “КП-Новосибирск”.

В Сибири родители обвинили школьника в увольнении учительницы

Школа.

Девятилетнему мальчику Мише* объявили бойкот в классе. Конфликт между детьми длится уже второй год.

Известно, что третьеклассник избивает и обзывает одноклассников. А в декабре прошлого года он душил мальчика и порвал учебники всему классу. Ребенка тогда пытались успокоить, однако он кинулся на взрослых: одному учителю вырвал клок волос, а второго укусил.

В Сибири родители обвинили школьника в увольнении учительницы

Мальчик дебошир.

Родители решили устроить бойкот и не привели детей на уроки. В школе состоялось экстренное собрание. Родителям пообещали, что их дети будут в безопасности: в классе установили видеонаблюдение, а на уроки вместе с Мишей ходили его родители. Затишье продлилось недолго — Миша стал дебоширить с новой силой.

На прошлой неделе он кричал и материл весь класс. Тогда дети решили запереть его в туалете. После этого мама Миши сразу написала директору заявление на детей.

После этого Миша дрался с одноклассником, а девочка начала его снимать на телефон. Миша это заметил и накинулся на девочку, начал ее душить. Другую одноклассницу пнул в живот.

Классная руководительница не выдержала выходок мальчика и решила уволиться. При этом дети также не хотят ходить в школу из-за одноклассника.

Родители обращались в полицию, но дело там закрыли, потому что Мише нет 14 лет. Родители планируют обращаться в мэрию.

* – имя мальчика изменено.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мать оставила маленьких детей на улице.

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Взято отсюда
08.03.2024

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