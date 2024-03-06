реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В сибирской школе за детьми и учителями три месяца велась скрытая слежка

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В бердском лицее за учителями и учащимися велась слежка на протяжении минимум трех месяцев, сообщает НГС.

В сибирской школе за детьми и учителями три месяца велась скрытая слежка

Школа.

Видеосъемка велась даже в одном из туалетов. В прокуратуру обратились учителя.

В надзорном ведомстве установили, что система видеонаблюдения включена и осуществляет видеофиксацию в 14 кабинетах и учительской. В том числе, со звуком.

Прокуратура вынесла главе Бердска предписание об устранении нарушений, указывает Газета.Ru.

Между тем больше половины барнаульских родителей выступили против фото- и видеосъемки на уроках в школах. Сервис SuperJob провел опрос, в котором узнал отношение родителей и учителей Барнаула к инициативе о запрете съемки во время школьных уроков. При этом выяснилось, что возможными негативными последствиями закона родительская общественность озабочена гораздо чаще, чем педагоги.

Законодательную инициативу по запрету съемки в школах поддерживали 53% родителей школьников.

Против этого выступил каждый четвертый родитель (25%). Они напоминают, что при необходимости именно видеозапись поможет привлечь к ответственности педагогов, нарушающих закон, — например, в случае оскорбления учеников или применения физической силы.

При этом среди педагогов уровень поддержки законопроекта гораздо выше, чем среди родителей: 8 из 10 учителей согласны с таким запретом. Они считают, что фото- и видеосъемка на уроках отвлекает и учащихся, и учителя. Также педагоги отметили, что не всем из них комфортно работать под камерой.

Только 10% опрошенных выступили против ограничений. Среди ответов они отмечали: «Мне скрывать нечего»; «Зачем запрещать, пусть снимают и пересматривают — больше запомнят».

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
07.03.2024

горняк22 телеграм

Тренер сборной России Родионенко заявила, что никто из гимнастов на поедет на ОИ

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила ситуацию…

Узнать больше

Кардиолог назвала возможную причину слабости

Кардиолог Староверова: аритмия может привести к слабости и одышке Аритмия может…

Узнать больше

В Южной Африке в сарае обнаружили двести раритетных машин Mercedes

В ЮАР в заброшенном сарае обнаружили коллекцию из почти 200 раритетных автомобилей марки…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp