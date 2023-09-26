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В столице Алтайского края открыли инженерно-строительный класс на базе школы

ГОРНЯК2201 минуты

Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ползунова  при поддержке группы компаний «Союз» запустил новый образовательный проект – на базе барнаульской школы №113 создан инженерно-строительный класс .

Он предполагает двухгодичное углубленное изучение технических и строительных дисциплин . Образовательная программа включает лекции, семинары, лабораторные работы, практические занятия и экскурсии на строительные объекты и в инженерные компании Алтайского края. Также ребята смогут участвовать в университетских научных проектах и конференциях , что поможет им развить исследовательские навыки и расширить кругозор.

«В инженерно-строительном классе 22 учащихся 10 класса, в этом году для них предусмотрено 36 часов профильных дисциплин, в 11 классе – в два раза больше. Занятия будут вести преподаватели строительно-технологического факультета и специалисты отрасли, которые помогут ученикам погрузиться в профессию», – поясняет декан строительно-технологического факультета АлтГТУ Иван Харламов .

Для учащегося Степана Шулятикова обучение в инженерно-строительном классе – возможность не только узнать о профессии, но и познакомиться с техническим университетом. Дарья Кузьмина хочет побывать на строительных предприятиях и узнать, какие необычные архитектурные проекты планируют реализовать в Барнауле.

Напомним, на базе лицея №129 технический университет открыл классы с углубленным изучением биологии, химии и психологии. В Алтайском педагогическом лицее действуют два класса физики, в школе №53 учащиеся дополнительно изучают информатику, основы алгоритмизации и программирования. 

Фото: Алтайский государственный технический университет

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