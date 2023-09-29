29.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Матвиенко предложила провести встречу глав комитетов стран БРИКС
Общество
Дмитрий Азаров: Доверие людей – огромная ответственность
Общество
Летчик раскрыл секрет истребителя Су-57
Общество
В «Википедии» предложили удалить материал о ветеране СС после скандала в Канаде
Общество
«Я не могла больше быть частью этого»: российская шахматистка объяснила смену гражданства
Спорт
«Я не могла больше быть частью этого»: российская шахматистка объяснила смену гражданства

Коллекция категорий

Бизнес126 Новости
Здоровье178 Новости
Новости Алтай1122 Новости
Новости Горняк224 Новости
Образование138 Новости
Общество303 Новости
Объявления79 Новости
Политика212 Новости
Спорт163 Новости
Платим за интересные новости!

В «Википедии» предложили удалить материал о ветеране СС после скандала в Канаде

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В «Википедии» предложили удалить англоязычную статью об эсэсовце Хунке

Англоязычная статья в «Википедии» об украинском нацисте Ярославе Хунке, служившем в дивизии СС «Галичина», предлагается к удалению. Об этом говорится на соответствующей странице онлайн-энциклопедии, сообщает «Лента.ру».

«Эта статья рассматривается на предмет удаления в соответствии с политикой «Википедии» по удалению статей. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями об этом на странице», — сказано в примечании перед материалом.

Некоторые пользователи заявили, что статью о Хунке необходимо удалить, так как он не является знаменитой персоной. Однако многие выступили за сохранение материала, указав на резонанс вокруг события в парламенте Канады.

27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», в парламенте страны чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.

До этого посол РФ в Канаде Олег Степанов сообщал, что направил ноту протеста в связи с чествованием в местном парламенте во время визита Владимира Зеленского престарелого ветерана дивизии СС «Галичина».

24 сентября во время своего выступления в парламенте Канады глава Украины поприветствовал экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Одна из фотографий с выступления главы украинского лидера подписана как «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости