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В УФНС России по Алтайскому краю принимают заявки на участие в командном туре олимпиады по основам налоговых знаний

ГОРНЯК2201 минуты

В олимпиаде могут поучаствовать команды из шести учеников 9-11 классов в сопровождении ответственного педагога-куратора. В первом этапе командного тура участникам предстоит пройти дистанционное онлайн-тестирование по вопросам налогового законодательства. Четыре команды, набравшие максимальное количество баллов, пройдут в следующий этап. Во втором этапе победителей определят по сумме баллов, набранных в двух номинациях: интерактивная игра-викторина по налогам и «Социальный проект». В интерактивной игре команде необходимо будет ответить на вопросы из сферы налогов, экономики, налоговых сервисов, общих знаний. В номинации «Социальный проект», команды презентуют снятые ими социальные видеоролики на тему «Налоги в нашей жизни» (не более 5 минут). Заявки на участие в командном туре олимпиады, согласие на обработку персональных данных и анкета участника направляются куратором на адрес электронной почты в УФНС России по Алтайскому краю ufns22@mail.ru не позднее 1 октября 2023 года, с пометкой в теме письма «Олимпиада». Телефон для справок: +7 (3852) 56-07-92, доб.12-51. Мероприятие проводится Управлением Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, Министерством образования и науки Алтайского края при информационной и методологической поддержке Алтайского филиала РАНХиГС. Положение об олимпиаде с приложениями doc (104,5 кб) Загрузить

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