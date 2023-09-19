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В университете нашего региона прошла викторина «Удивительная Куба» - ГОРНЯК22
20.09.2023

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В университете нашего региона прошла викторина «Удивительная Куба»

ГОРНЯК2201 mins

В Алтайском государственном педагогическом университете прошла викторина «Удивительная Куба» , организованное сотрудниками научно-педагогической библиотеки и преподавателями института истории, социальных коммуникаций и права.

Цель викторины — формирование устойчивого интереса к истории и культуре Кубы. Участие в викторине приняли 62 человека. 

Куба — притягательный остров в Карибском море, который нередко называют жемчужиной этих краев. На его долю выпала нелегкая судьба — кубинская история пестрит мрачными страницами. К счастью, в последние годы ситуация эта стала понемногу исправляться, а поток иностранных туристов значительно вырос. Присутствовавшие на мероприятии отвечали на разнообразные вопросы по истории и культуре Кубы: национальные традиции и приметы, еда и знаменитые коктейли, уникальная природа и многое другое. По итогам викторины наиболее эрудированной студентке группы 6823д. Юдиной Дарье был вручен памятный приз.

В завершении встречи ведущая мероприятия главный библиотекарь научно-педагогической библиотеки Людмила Горте представила книжную выставку «Россия – Куба: грани взаимодействия» и презентовала виртуальную выставку о Кубе, расположенную на сайте научно-педагогической библиотеки, которая включает книги об истории и социально-экономическом развитии Республики Куба, о советско-кубинских и российско-кубинских отношениях, о деятельности общества советско-кубинской дружбы и российского общества дружбы с Кубой.

Мероприятие проводилось в рамках проекта «Россия – Куба: грани взаимодействия».

ГОРНЯК22
Author: ГОРНЯК22

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