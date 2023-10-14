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«Вести Алтай» за 14 сентября 2023 года

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Смотрите программу каждую субботу в 08.00 на телеканале «Россия 1».

Сегодня в выпуске

  • После школьной формы готовятся надеть белые халаты. В славгородской школе, которая стала участником федерального проекта, готовят тех, кто решил получить медицинскую профессию.
  • Деньги, которые «пришлись ко двору». В Барнауле проверяют, как освоены средства по нацпроекту «Комфортная среда» и как после благоустройства преобразились городские дворы.
  • Начало чемпионата страны. Волейбольный клуб «Университет» сегодня проведёт первый поединок. Чего ждать от игрового сезона?

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    Екатерина Гаськова

    новости Алтайский

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