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Сегодня в выпуске
После школьной формы готовятся надеть белые халаты. В славгородской школе, которая стала участником федерального проекта, готовят тех, кто решил получить медицинскую профессию.
Деньги, которые «пришлись ко двору». В Барнауле проверяют, как освоены средства по нацпроекту «Комфортная среда» и как после благоустройства преобразились городские дворы.
Начало чемпионата страны. Волейбольный клуб «Университет» сегодня проведёт первый поединок. Чего ждать от игрового сезона?
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Екатерина Гаськова
новости Алтайский
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