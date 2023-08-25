“Врата Ада” (кратер Дарваза) – Туркменистан.



Это кратер, расположенный в Дарвазе, в пустыне Туркменистан, шириной 70 метров и глубиной 30.

Он постоянно горит в течение 50 лет, то есть с 1971 года, когда команда советских геологов, пробивая этот район буровыми скважинами в поисках нефти, достигла мешка с природным газом, который разрушил землю, создав тем самым нынешнюю пропасть.

Чтобы избежать утечки ядовитого газа, геологи решили устроить пожар, надеясь, что он закончится в течение нескольких дней, а кратер все еще горит.

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