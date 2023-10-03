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Все жители Алейска и Алейского района Алтайского края, прошедшие обучение в рамках национального проекта «Демография», трудоустроены

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Благодаря бесплатному обучению в рамках национального проекта  «Демография»  граждане могут получить новую профессию, пройти профессиональную подготовку или переподготовку, а также повысить квалификацию. Так, с начала реализации проекта в 2021 году этой возможностью воспользовались 62 жителя Алейска и Алейского района . В настоящее время все они трудоустроены или продолжают работать на прежнем месте, отметили в  управлении Алтайского края по труду и занятости населения .

Одним из примеров успешной реализации национального проекта стал учитель истории и обществознания Валерий Сапельников . После увольнения в июне он обратился в местный центр занятости, где его проинформировали о возможности переобучения. В сентябре Валерий Николаевич был трудоустроен в Центр детского творчества педагогом дополнительного образования по направлению «Историко-технический масштабный стендовый моделизм и краеведение». По словам Валерия Сапельникова, новые навыки работы с Excel позволяют ему в значительной степени улучшить организацию учебного процесса и подготовку к урокам, в итоге посвятить больше времени практическим занятиям с детьми.

Фото: управление Алтайского края по труду и занятости населения

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