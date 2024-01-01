ВСУ обстреляли Донецк в новогоднюю ночь. Есть погибшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Донецка в новогоднюю ночь. Погибли четыре человека, пострадали 13 граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Обстрел Донецка

По данным ТАСС, под огонь попала пятизвездочная гостиница “Донбасс палас”. РИА Новости сообщают, что, по информации представительства республики в СЦКК, ВСУ после Нового года выпустили по региональному центру 15 ракет из РСЗО.

Также под обстрел из реактивных систем залпового огня попали Калининский и Буденновский районы, добавляет глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, погибли четыре человека, 13 граждан пострадали. Среди погибших есть журналист, еще один ранен.

Ранее с вечера 29 по 30 декабря ВСУ обстреляли Белгород. Погибло более 21 человека, больше сотни пострадали.

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Взято отсюда

01.01.2024