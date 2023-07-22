Выпускникам кафедры «Цифровые финансы» вручили дипломы

18 июля в АлтГТУ им И.И. Ползунова на кафедре «Цифровые финансы» прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 2023 года.

Свои дипломы получили 45 выпускников, из которых 3 получили диплом с отличием! Церемония вручения проходила в торжественной обстановке, родные и друзья пришли разделить этот день с выпускниками.

С приветственным словом и пожеланиями к выпускникам обратились заведующий кафедрой «Цифровые финансы» Швецов Юрий Геннадьевич, заместитель директора заочного института Надводская Валерия Валерьевна, заместитель заведующего кафедрой Рудакова Татьяна Алексеевна, а также родные преподаватели.

Мы желаем ребятам профессиональных успехов и высоких карьерных достижений. В добрый путь, дорогие выпускники!