Участники нацпроекта по производительности труда могут повысить компетенции

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Предложение направлено на формирование движения рационализаторов из числа работников предприятий – участников национального проекта, в том числе студентов образовательных организаций

Автономная некоммерческая организация “Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)” в рамках национального проекта ” Производительность труда ” продолжает набор на образовательные мероприятия.

Предприятиям–участникам национального проекта предлагаются следующие образовательные мероприятия для обучения и вовлечения работников в движение рационализаторов:

Программа “Рационализатор” (очная проектно-аналитическая сессия или дистанционная мастерская) – обучение рационализаторской деятельности, подтверждение компетенции рационализатора и прохождение сертификации;

Ускоренный курс “Введение в рационализаторство” (дистанционный семинар или видеокурс) ознакомление с основными понятиями и подходами к рационализаторству;

“Марафон рационализаторства” (дистанционные видеокурс) ознакомление с культурой и лучшими практиками рационализаторской деятельности на предприятиях – участниках национального проекта;

Курс “Введение в ТРИЗ” (дистанционный видеокурс) ознакомление с теорией решения изобретательских задач, применяемой в рационализаторской деятельности.

Более подробная информация о направлениях обучения доступна по ссылке .

Заинтересованным предприятиям рекомендуют провести регистрацию в личном кабинете на образовательной платформе Агентства до 28 июля.

Агентство создано в 2020 году в соответствии поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина и является функциональным преемником Союза “Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Pоссия)”. С 2021 года ряд механизмов поддержки Агентства включен в национальный проект “Производительность труда”.