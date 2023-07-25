ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Как жители Барнаула могут повлиять на благоустройство городского парка
Новости Алтай
Для реконструкции здания алтайского Минтранса не удалось найти подрядчика
Новости Алтай
Системный подход. Как меняется сфера общественного транспорта в Барнауле
Новости Алтай
В Барнауле водитель на квадроцикле сбил 10-летнего ребенка и скрылся
Новости Алтай
Красивые поздравления в День сотрудника органов следствия РФ
Новости Алтай
Больше 3 млн клиентов билайна выбрали флагманское решение компании – Тариф UP

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье91 News
Новости Алтай189 News
Новости Горняк62 News
Образование69 News
Общество124 News
Объявления58 News
Политика89 News
Спорт77 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Участники нацпроекта по производительности труда могут повысить компетенции

редактор01 mins

Фото: unsplash.com

Предложение направлено на формирование движения рационализаторов из числа работников предприятий – участников национального проекта, в том числе студентов образовательных организаций

Автономная некоммерческая организация “Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)” в рамках национального проекта ” Производительность труда ” продолжает набор на образовательные мероприятия.

Предприятиям–участникам национального проекта предлагаются следующие образовательные мероприятия для обучения и вовлечения работников в движение рационализаторов:

  • Программа “Рационализатор” (очная проектно-аналитическая сессия или дистанционная мастерская) – обучение рационализаторской деятельности, подтверждение компетенции рационализатора и прохождение сертификации;

  • Ускоренный курс “Введение в рационализаторство” (дистанционный семинар или видеокурс) ознакомление с основными понятиями и подходами к рационализаторству;

  • “Марафон рационализаторства” (дистанционные видеокурс) ознакомление с культурой и лучшими практиками рационализаторской деятельности на предприятиях – участниках национального проекта;

  • Курс “Введение в ТРИЗ” (дистанционный видеокурс) ознакомление с теорией решения изобретательских задач, применяемой в рационализаторской деятельности.

    • Более подробная информация о направлениях обучения доступна по ссылке .

    Заинтересованным предприятиям рекомендуют провести регистрацию в личном кабинете на образовательной платформе Агентства до 28 июля.

    Агентство создано в 2020 году в соответствии поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина и является функциональным преемником Союза “Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Pоссия)”. С 2021 года ряд механизмов поддержки Агентства включен в национальный проект “Производительность труда”.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Related News