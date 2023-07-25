Участники нацпроекта по производительности труда могут повысить компетенции
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Предложение направлено на формирование движения рационализаторов из числа работников предприятий – участников национального проекта, в том числе студентов образовательных организаций
Автономная некоммерческая организация “Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)” в рамках национального проекта ” Производительность труда ” продолжает набор на образовательные мероприятия.
Предприятиям–участникам национального проекта предлагаются следующие образовательные мероприятия для обучения и вовлечения работников в движение рационализаторов:
Более подробная информация о направлениях обучения доступна по ссылке .
Заинтересованным предприятиям рекомендуют провести регистрацию в личном кабинете на образовательной платформе Агентства до 28 июля.
Агентство создано в 2020 году в соответствии поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина и является функциональным преемником Союза “Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Pоссия)”. С 2021 года ряд механизмов поддержки Агентства включен в национальный проект “Производительность труда”.