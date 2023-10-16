12–13 октября состоялся XVI Алтайский ИТ-форум, который объединил представителей госструктур, ИТ-компаний и образовательных организаций на одной площадке. В первый день форума в рамках трех секций обсуждались вопросы импортозамещения программного обеспечения, информационной безопасности и подготовки ИТ-кадров.

На секции «Я б в айтишники пошел, пусть меня научат» руководитель Цифровой кафедры АлтГУ Ольга Кротова рассказала о деятельности Цифровой кафедры, реализуемых программах переподготовки и взаимодействии с ИТ-компаниями, а также приняла участие в панельных дискуссиях, посвященных подготовке ИТ-кадров.

«Цифровая кафедра предоставляет возможность студентам с разных направлений подготовки получить востребованные ИТ-компетенции, которые в последующем обучающийся может применять в задачах профессиональной деятельности. ИТ-компаниям проект „Цифровые кафедры“ дает возможность влиять на подготовку будущих сотрудников через участие в реализации программ переподготовки, привлекать их в проекты компании на этапе обучения. На секции форума я представила наш кейс по взаимодействию с ИТ-партнерами в рамках проекта», — рассказывает Ольга Кротова.

Модератором секции выступила Светлана Белова , директор по специальным проектам издания IT Channel News. С докладами о подготовке ИТ-кадров и трендах в ИТ-образовании выступили директор Сибирского макрорегионального центра СКБ Контур Ярослав Короленко , председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко .

Горняк22



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