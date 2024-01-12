Утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2024 год

Стали известны сроки итоговых экзаменов для школьников 9 и 11 классов, сообщает Министерство образования Алтайского края.

ЕГЭ.

ЕГЭ

Досрочный период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной период — с 23 мая по 1 июля, а дополнительный период — с 4 по 23 сентября.

Первыми экзаменами по географии, литературе и химии пройдут 23 мая.

Экзамен по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней — 31 мая.

4 июня — обществознание;

7 и 8 июня — информатика;

10 июня — история и физика:

13 июня — биология и иностранные языки (письменная часть ЕГЭ);

17 и 18 июня — иностранные языки (устная часть ЕГЭ).

Резервные дни экзаменов — с 20 июня по 1 июля

Дополнительный этап ЕГЭ — с 4 по 23 сентября.

ОГЭ

Проведение ОГЭ также разделено на три периода: досрочный (с 23 апреля по 18 мая), основной (с 21 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября).

ОГЭ и ГВЭ по информатике в рамках основного периода экзаменов пройдет в три дня (27 мая, 11 июня и 14 июня).

Также из проекта приказа по проведению ОГЭ исключили норму, разрешающую использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор.

Ранее Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ в 2024 году.

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Взято отсюда

13.01.2024