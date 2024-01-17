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Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

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ТЦ «Норд-Вест» на проспекте Ленина, 155А продают за 350 млн рублей. На сайтах объявлений он появился еще шесть лет назад.

Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

"Норд-Вест" зимой.

Торговый центр начал работать в 1997 году. Он один из самых первых в городе. В 2018 году стартовая цена объекта составляла полмиллиарда рублей.

Здание представляет собой одноэтажное строение с цокольным этажом с пристройкой. Общая площадь 6,5 тыс. кв. м. Высота потолков – 4 м.

Пространство торговой галереи ТЦ организовано по периметру, там нет «глухих» и тупиковых зон.

Агентство недвижимости «Сити-Трейд» отмечает, что плотность населения в районе составляет порядка 70 тыс. человек, намекая, что без покупателей площади не останутся.

Торговый центр заполнен известными арендаторами: «Додо-Пицца», Invitro, «Мария-Ра», «Сковородовна», «Новэкс». А также магазины одежды, языковая школа, фитнес-центр и т.д.

Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

“Норд-Вест” зимой.

После сильного майского пожара фасад здания сменил красный цвет на строгий металлик.

Почему сбросили цену

Как и торговый дом «Пассаж», о котором мы подробнее рассказывали в прошлый раз, «Норд-Вест» подешевел на 150 млн рублей.

Кроме того, в этом же случае невостребованность объяснялась экспертами устаревшим форматом ТЦ.

Считается, что он может притягивать лишь транзитный трафик, а целенаправленно покупатели отправляются в крупные торгово-развлекательные центры, вроде Galaxy, «Пионера» и т.д.

Эксперты рынка перечисляли и несколько других возможных причин, которые предположительно связаны с бизнесом продавца.

Заждался покупателя. На 150 млн рублей подешевел один из первых торговых центров Барнаула

Торговый центр “Норд-Вест”.

Объектом владеет «Концерн СВ» (учредитель – Александр Ткаченко). Ему также принадлежат ТРЦ «Арена», «Европа», ТЦ «Москва» и «Пассаж».

Ранее altapress.ru рассказал об одном этаже знаменитого офисника, который продают в центре Барнаула.

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Взято отсюда
17.01.2024

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