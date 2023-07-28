Знакомьтесь: Кандакова Елена Николаевна – «педагог-наставник» МБДОУ «Детский сад №134»!

Кандакова Елена Николаевна – педагог-профессионал, хорошо понимающий общие тенденции развития и преобразования воспитательно-образовательного процесса и своё место в нём. Одна из важнейших составляющих её профессионализма – компетентность во взаимодействии с детьми, родителями и коллегами. За время работы Кандакова Елена Николаевна показала себя грамотным педагогом, способным организовать детский коллектив и создать благоприятный социально-психологический климат в нем. Педагог находит наилучшее практическое применение способностям каждого ребенка с учетом личностно-ориентированного подхода. Положительно относится к нововведениям.

Елена Николаевна широко использует в работе с детьми инновационные и развивающие технологии, успешно интегрирует разные образовательные области в воспитательно-образовательный процесс. Грамотно и интересно проводит организованную образовательную деятельность с использованием информационных компьютерных технологий. Педагог строит общение с детьми по принципам педагогики диалога, которые основаны на понятии и принятии личности ребёнка, способности встать на его позицию, не игнорируя его эмоции и чувства.

Педагог регулярно принимает активное участие в конкурсах различных уровней, является лауреатом федерального электронного фотокаталога «Лучшие педагоги России – 2020».

В 2007 году Елена Николаевна была награждена почетной грамотой управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи г. Барнаула.

В 2020 году Елена Николаевна была награждена почетной грамотой Президиума Барнаульской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Среди коллег по работе, родителей Елена Николаевна пользуется уважением и авторитетом. Она всегда тактична, доброжелательна, приветлива.