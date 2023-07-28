Знакомьтесь: Лопарева Анжелика Анатольевна – «педагог-наставник» МБОУ «СОШ № 88»!

Лопарева Анжелика Анатольевна – учитель химии и биологии, работает в МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами» с 2021 года. До этого работала в МБОУ «Лицей №2». Педагог имеет высокий профессиональный уровень, владеет современными образовательными технологиями и методиками, использует в образовательном процессе личностно-ориентированное, дифференцированное обучение, информационные, здоровьесберегающие, игровые технологии.

Профессиональный стиль педагога формировался из года в года через участие в проектах и открытых мероприятиях, выступлениях на семинарах и конференциях. Под авторством педагога издано 2 книги.

Анжелика Анатольевна была и является руководителем муниципального МО учителей экологии (2015-2021); председателем жюри по проверке олимпиадных заданий по биологии, экологии, экспертом по химии; экспертом по проверке экспериментальной части ОГЭ по химии; руководителем отделения МАН «Интеллект будущего» «Зеленый пилигрим» по г. Барнаулу и Алтайскому краю (2014 – 2023); тьютором, курирующим деятельность педагогов в конкурсах профессионального мастерства под эгидой Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибирское отделение им В.П. Казначеева) (2018-2023).

Являясь учителем химии и биологии, следит за развитием каждого ребенка, исходя из индивидуальных особенностей, воспитывает наблюдательность, умение самостоятельно работать, прививает любовь к учению. Педагог стала победителем конкурса ПНПО – 2016 (200.000 рублей) (Пр. № 1149 от 11.07.2016), Всероссийского конкурса руководителей образовательных систем «Управленческий ресурс», г. Новосибирск, 2017 г., номинация: «Выявление и поддержка одаренных обучаемых», комплект материалов «Развитие одаренности и исследовательских качеств учащихся через реализацию сетевого взаимодействия образовательных и других организаций в рамках деятельности отделения МАН «Интеллект будущего» – золотая медаль.

Педагог награжден Почетным знаком «Доброе сердце», Диплом лауреата Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России», за высокую квалификацию и активное участие в общественной жизни, 2015 г.; Медалью «Почетный педагог России» за Диплом лауреата Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России», за многолетний стаж работы, высокую квалификацию и активное участие в жизни коллектива, 2015 г., Почетной грамотой Главного управления образования и науки Алтайского края за высокий профессионализм и победу в конкурсе лучших учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 2016 г. Медалью Национальной образовательной программы «Интеллектуально -творческий потенциал России» «За вклад в развитие образования России», 2018 г. Медалью Национальной образовательной программы «Интеллектуально – творческий потенциал России» «За активную Работу в Малой академии наук », 2020 г. Грамотой координатора Алтайского регионального отделения Либерально – демократической партии России (ЛДПР) М. Ю. Крайна за педагогический вклад в образование России, высокие достижения в сфере образования и воспитания подрастающего поколения, 2021 г.

В соответствии с приказом комитета по образованию города Барнаула от 21.09.2018 г. № 1813-осн была занесена на городскую Доску Почета «Учительская слава г. Барнаула»;

Удостоена звания «Почетный работник общего образования РФ», 2016 г. и почетного звания «Ветеран труда», 2017 г.

Сам педагог и ее воспитанники неоднократно были занесены в книгу национальной образовательной программы «Интеллектуально – творческий потенциал России» «Ими гордится Россия» начиная с 2015 года. Педагог в 2021 – 2022 годах входила в 100 лучших педагогов программы по РФ.

Опыт педагога дважды был включен в Банк лучших педагогических и управленческих практик Алтайского края в 2015 (Пр. № 1987 от 20.11. 2015 г.) и 2018 (Пр.№ 1896 от 21.12.2018 г.) годах.

Анжелика Анатольевна считает, что в каждом ребенке есть талант, его нужно просто увидеть, поэтому огромное внимание уделяет работе по развитию творческих способностей обучающихся. Ее ученики принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах и турнирах различного уровня, демонстрируя высокий уровень подготовки. Это только часть успешных выступлений ее детей:

– Международный конкурс «Аврора» исследовательских работ учащихся и студентов под эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (МСА), Россия, Новосибирск, (диплом победителя), 2023г.;

– Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по окружающему миру и экологии для учеников 1-9 классов, 2023г., (диплом победителя);

-Дистанционная викторина «Химия в лицах», 2023г., (диплом победителя 1 степени);

– Краевой конкурс по химии «Химик-эрудит», 2022г., (лауреат 1 степени);

– Всероссийский конкурс «Российский краеведческий турнир-конференция «Гостеприимный Кавказ», 2022г. (

За годы своей педагогической деятельности выпустила ни одно поколение выпускников, добрых, талантливых, умных. Среди её выпускников люди разных профессий: учителя, медицинские работники, военные, продавцы и другие. Многие работают в родном городе.

Выпускники школы разных лет, которых обучала Анжелика Анатольевна, с особой теплотой и уважением говорят об учителе и наставнике. Ее интересные, содержательные уроки запомнились им надолго.