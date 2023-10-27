Звезда «Содержанок» рассказала, как оказалась вхожа в дом Константина Эрнста

Актриса Дарья Мороз призналась, что «обожает» семью Константина Эрнста

Звезда «Содержанок» Дарья Мороз рассказала в интервью Татьяне Навке для проекта «Команда», как оказалась вхожа в дом генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Артистка призналась, что жена продюсера Софья Эрнст стала для нее близкой подругой.

«Соня сказала про порог дома, куда я была пущена в какой-то момент…Да, я обожаю их с Костей дом, детей, обожаю у них бывать. Это что-то очень теплое, живое и настоящее. Такая семья невероятная», — поделилась знаменитость.

Актриса Софья Заика (в девичестве. — Газета.Ru) и Эрнст поженились в 2017 году, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей, которых они редко показывают публике, они воспитывают семилетнюю Эрику, шестилетнюю Киру и трехлетнего Льва, названного в честь деда.

Мороз растит 13-летнюю дочь от режиссера Константина Богомолова, с которым развелась в 2018 году, а через год он женился на телеведущей Ксении Собчак. Актриса рассказывала, что Анна много времени проводит с отцом и мачехой, и она не имеет ничего против их общения. По словам знаменитости, блогер дружелюбно приняла девочку и тепло к ней относится.

Ранее жена Константина Эрнста поделилась редким фото с дочерью-первоклассницей.

город Горняк



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