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Звезды, санки и гав-гав. Где в Барнауле можно не только посмотреть на животных, а покормить и даже погладить их

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Altapress.ru узнал, где в Барнауле можно отдохнуть в приятной компании рыбок, черепах, кошек, собак и даже львов с медведями.

Звезды, санки и гав-гав. Где в Барнауле можно не только посмотреть на животных, а покормить и даже погладить их

Питомцы Altay spirit.

«Никомур»,
Красноармейский, 108

В котокафе можно прийти, чтобы отдохнуть под тихое мурчание котиков, посмотреть фильм под теплым пледом, устроить романтичный «уик-энд» или котий мастер-класс.

Звезды, санки и гав-гав. Где в Барнауле можно не только посмотреть на животных, а покормить и даже погладить их

Котокафе “Никомур”.

Altay Spirit,
Кутузова, 140,
Рубиновая, 65

В питомнике живут 23 разновидности хаски и два норвежских метиса. Здесь можно не только мило пообщаться с «не гавкающими» собаками, но и прокатиться в упряжке или устроить фотосессию.

«Барнаульский зоопарк»,
Энтузиастов, 10а/2

Вариант для тех, кто не привык мелочиться, — «Барнаульский зоопарк», в котором живут более 300 животных. Лиса и журавль, пеликан и пума, дикий кабан и элитные павлины… И это далеко не все. Также тут обитают семейные пары обаятельных медведей и львов.

Звезды, санки и гав-гав. Где в Барнауле можно не только посмотреть на животных, а покормить и даже погладить их

Животные “Барнаульского зоопарка”.

Выставка экзотических рыб «Подводный мир»,
ТЦ «Арена»

До 14 января можно познакомиться с экзотическими обитателями водных глубин на выставке «Подводный мир». Там показывают более 40 экзотических рыб, а также крабов, морских черепах и ежей. Некоторых рыб можно даже потрогать — например, карпов.

Звезды, санки и гав-гав. Где в Барнауле можно не только посмотреть на животных, а покормить и даже погладить их

В Барнауле открылась выставка рыб “Подводный мир”.

«Алтайский детский краевой экологический центр»,
Парковая, 7

Не все знают, но в Барнауле есть еще один зоопарк. В краевом экологическом центре живут еноты, игрунки, совы, черный ворон, говорящие попугаи, черепаха, экзотический мустанг и не только. Сюда можно прийти на экскурсию, а еще лучше помочь зооуголку: взять шефство над зверьком и приносить ему корм.

Звезды, санки и гав-гав. Где в Барнауле можно не только посмотреть на животных, а покормить и даже погладить их

Зоопарк АКДЭЦ.

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Взято отсюда
11.01.2024

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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