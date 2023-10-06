Экс-аналитик ЦРУ Биб считает, что Запад прекратит снабжать ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джордж Биб считает, что Запад прекратит снабжать Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщает издание Responsible Statecraft.

Он пояснил, что в нынешней ситуации украинское руководство столкнулось перед неразрешимым противоречием — Киев не может ни просить мира, ни выиграть войну. При этом Биб считает, что финансирование и управление Киевом все равно будет вопросом не России, а западных стран.

Без полноценного мирного соглашения с Москвой, как считает бывший аналитик ЦРУ, Киев столкнется с трудностями в поиске финансовых доноров. Дополнительным негативным фактором станет рост числа украинских беженцев в странах Европы, которые могут отказать Киеву в продолжении помощи.

Ранее бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по РФ Джордж Биб заявил, что продолжение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к истощению ее ресурсов, а дальнейшее затягивание боевых действий может обернуться еще большим сокращением населения страны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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